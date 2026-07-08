이 대통령, 'K9 현지 생산' 루마니아와 정상회담…"협력 강화"

▲ 이재명 대통령과 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령이 현지 시간 8일 튀르키예 앙카라 나토 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 계기로 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령과 정상회담을 하고 양국의 방산·원전 분야 협력 강화 방안을 논의했습니다.이 대통령은 현지 시간 8일, 튀르키예 앙카라에서 열린 회담에서 단 대통령에게 "우리는 어젯밤 이미 할 이야기를 너무 많이 나눠서 오늘 양자회담이 첫 번째 같지 않다"고 말했습니다.전날 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최한 공식 환영 만찬에서 조우한 것을 거론한 겁니다.단 대통령은 "어젯밤 저희가 대화를 나눴듯 루마니아를 꼭 방문해 달라"고 화답했습니다.이 대통령은 이에 "우리가 방위산업 분야뿐만 아니라 원전이나 그 외 여러 분야에서 실질적 협력을 강화할 여지가 너무 많아 대통령께서 한국에 오셔도 좋고 제가 (루마니아를) 방문해도 좋다"고 말했습니다.이어 단 대통령의 루마니아 방문 요청에 대해 "드라큘라가 있는지 체험하러 제가 꼭 한번 가봐야 한다"고 말하자, 양측에서 웃음이 터져 나오기도 했습니다.이어진 회담에서 이 대통령은 "대한민국엔 루마니아가 정말로 중요한 협력의 파트너로, 교역을 포함해 방위산업 분야에서 진전이 이뤄지고 있다"고 말했습니다.그러면서, "특히 K9은 (루마니아에서) 현지 생산을 하게 됐다는 점이 특별히 의미가 있다고 생각한다"고 언급했습니다.올해 초 한화에어로스페이스는 루마니아 듬보비차주에서 K9 자주포 등을 생산하는 현지 공장 착공에 나선 바 있습니다.이 대통령은 "방위산업에 있어 물건을 사고파는 거래적 관계가 아니라 함께 개발과 공동생산을 하고 제 3세계에 함께 진출하는 그런 실질적 협력에 주안점을 두고 있다"고 강조했습니다.전날 나토 방위산업 포럼에서 제안한 '한-나토 방산 협력 파트너십 2.0' 개념을 재차 언급한 겁니다.단 대통령은 "양국 관계가 매우 좋고 흥미로운 투자도 많이 이뤄지고 있다"고 평가했습니다.그러면서, "방산 분야에서 한화가 내년 초 개시되는 사업도 추진 중이고 원자력 발전과 관련해서도 흥미로운 진전들이 있다.루마니아 원전 2곳의 개보수 사업에 한국 기업들이 참여하고 2개의 신규 원전 건설 사업도 추진 중"이라고 덧붙였습니다.이어 "양국 간 경제 협력에 여러 새로운 기회들이 있을 것"이라고도 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)