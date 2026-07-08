두산, SSG 완파하고 전반기 5위 확정…곽빈 7이닝 1실점

▲ 두산 곽빈이 8일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와 홈 경기에서 역투하고 있다.

프로야구 두산 베어스가 KBO리그 반환점을 5위로 돌았습니다.두산은 오늘(8일) 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와 홈 경기에서 장단 팀 12안타를 집중하며 7대 3으로 완승했습니다.두산은 이날 우천 취소로 경기를 치르지 않은 6위 한화 이글스와 격차를 1.5경기 차로 벌리며 9일에 열리는 SSG와 전반기 마지막 경기 결과와 관계없이 전반기 5위를 확정했습니다.두산은 0대 1로 뒤진 2회말 공격에서 경기를 뒤집었습니다.양의지, 안재석의 연속 안타와 박찬호의 희생번트로 만든 1아웃 2, 3루 기회에서 정수빈이 희생타를 치면서 1대 1 동점을 만들었고, 계속된 2아웃 3루에서 윤준호가 좌월 투런 홈런을 날렸습니다.SSG는 난타당한 선발 전영준을 강판하고 불펜을 가동했고, 두산 타선은 더욱 신바람을 냈습니다.4회 강승호의 적시타, 5회 박준순의 선두 타자 솔로 홈런으로 5대 1을 만들었습니다.6회 노아웃 1,3루 기회에선 조수행의 2루 땅볼과 상대 실책을 묶어 한 점을 더 달아난 뒤 양의지의 희생타로 7대 1까지 점수 차를 벌렸습니다.두산은 선발 곽빈이 내려간 8회초 수비에서 박치국이 SSG 최준우에게 우월 투런 홈런을 허용했으나 더는 실점하지 않고 경기를 마무리했습니다.곽빈은 7이닝을 2피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점으로 틀어막으며 시즌 8승(3패)째를 거뒀습니다.(사진=두산베어스 제공, 연합뉴스)