삼성 류지혁, 주자와 충돌해 교체…어지럼증 호소

▲ 삼성 라이온즈 류지혁이 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 홈 경기 2-5로 뒤진 6회초 수비 무사 2루 상황에서 1루 커버를 하다가 LG 구본혁과 충돌한 뒤 부축을 받고 더그아웃으로 가고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈의 내야수 류지혁이 경기 중 상대 주자와 충돌해 교체됐습니다.류지혁은 오늘(8일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 홈 경기 2-5로 뒤진 6회초 수비 노아웃 2루 상황에서 다쳤습니다.LG 구본혁은 희생번트를 시도했고, 류지혁은 1루 커버에 들어갔습니다.투수 백정현의 송구를 받은 류지혁은 1루를 향해 달리던 구본혁의 오른쪽 무릎에 얼굴을 강하게 부딪친 뒤 그대로 그라운드에 쓰러졌습니다.류지혁은 한동안 일어나지 못했고, 구급차가 그라운드로 들어왔습니다.류지혁은 몸을 일으켜 부축을 받으며 더그아웃으로 향했지만, 어지럼증을 호소해 더는 걷지 못했습니다.결국 트레이닝 코치의 등에 업혀 그라운드를 빠져나갔습니다.LG는 구본혁의 세이프-아웃 판정에 관한 비디오 판독을 요청했고, 이 과정에서 전광판에 류지혁의 부상 장면이 반복해서 재생돼 눈살을 찌푸리게 했습니다.방송 중계 화면에는 전광판으로 부상 장면을 지켜본 한 어린이 관중이 충격을 받은 듯 눈물을 흘리는 모습도 포착됐습니다.류지혁은 충돌 순간에도 끝까지 공을 놓치지 않았고, 심판은 원심 그대로 아웃 판정을 내렸습니다.류지혁은 이날 경기 전까지 올 시즌 80경기에 출전해 타율 0.294, 5홈런, 47타점, 18도루로 활약했습니다.(사진=티빙 중계 방송 캡처, 연합뉴스)