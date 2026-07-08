뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

삼성 류지혁, 주자와 충돌해 교체…어지럼증 호소

전영민 기자
작성 2026.07.08 21:42 조회수
삼성 류지혁, 주자와 충돌해 교체…어지럼증 호소
▲ 삼성 라이온즈 류지혁이 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 홈 경기 2-5로 뒤진 6회초 수비 무사 2루 상황에서 1루 커버를 하다가 LG 구본혁과 충돌한 뒤 부축을 받고 더그아웃으로 가고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈의 내야수 류지혁이 경기 중 상대 주자와 충돌해 교체됐습니다.

류지혁은 오늘(8일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 홈 경기 2-5로 뒤진 6회초 수비 노아웃 2루 상황에서 다쳤습니다.

LG 구본혁은 희생번트를 시도했고, 류지혁은 1루 커버에 들어갔습니다.

투수 백정현의 송구를 받은 류지혁은 1루를 향해 달리던 구본혁의 오른쪽 무릎에 얼굴을 강하게 부딪친 뒤 그대로 그라운드에 쓰러졌습니다.

류지혁은 한동안 일어나지 못했고, 구급차가 그라운드로 들어왔습니다.

류지혁은 몸을 일으켜 부축을 받으며 더그아웃으로 향했지만, 어지럼증을 호소해 더는 걷지 못했습니다.

결국 트레이닝 코치의 등에 업혀 그라운드를 빠져나갔습니다.

LG는 구본혁의 세이프-아웃 판정에 관한 비디오 판독을 요청했고, 이 과정에서 전광판에 류지혁의 부상 장면이 반복해서 재생돼 눈살을 찌푸리게 했습니다.

방송 중계 화면에는 전광판으로 부상 장면을 지켜본 한 어린이 관중이 충격을 받은 듯 눈물을 흘리는 모습도 포착됐습니다.

류지혁은 충돌 순간에도 끝까지 공을 놓치지 않았고, 심판은 원심 그대로 아웃 판정을 내렸습니다.

류지혁은 이날 경기 전까지 올 시즌 80경기에 출전해 타율 0.294, 5홈런, 47타점, 18도루로 활약했습니다.
 
(사진=티빙 중계 방송 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지