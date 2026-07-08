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'이언주 합성 음란물' 게시 혐의 기업인…경찰 압수수색

안희재 기자
작성 2026.07.08 20:30 조회수
'이언주 합성 음란물' 게시 혐의 기업인…경찰 압수수색
▲ 더불어민주당 이언주 최고위원 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

이언주 더불어민주당 의원을 합성한 음란물을 게시한 혐의를 받는 기업인에 대해 경찰이 강제 수사에 나섰습니다.

서울경찰청 사이버수사과는 오늘(8일) 성폭력처벌특별법상 허위영상물 편집·반포 및 모욕 혐의를 받는 기업인 A씨의 사무실 등을 압수수색했습니다.

앞서 지난 3일 이 의원 측은 음란 이미지에 이 의원을 합성한 온라인 게시물에 대해 법적 조치를 취하겠다고 밝힌 바 있습니다.

당시 이 의원 측은 언론 공지를 통해 "최근 피의자는 이 의원을 대상으로 노골적인 성적 모욕과 성폭행을 연상시키는 음란한 표현과 함께 음란 이미지에 피해자를 합성한 게시물을 온라인에 제작·게시했다"고 알렸습니다.

이어 "이는 여성 정치인의 성을 도구화해 인격과 명예를 짓밟고 사회적 평가를 훼손하려는 악의적인 디지털 성폭력"이라면서 "제작자는 물론 제작에 가담한 자, 유포한 자 모두에게 어떤 선처 없이 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다"고 강조했습니다.

민주당은 해당 이미지를 게시한 당원을 제명했다고 밝혔습니다.

민주당은 당 국민소통위원회 명의로 이 게시자에 대해 고발도 진행할 방침입니다.
 
(사진=연합뉴스)
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