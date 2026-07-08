한 총리, 호우 대처 상황 긴급 점검…"사각지대 없도록 만전"

▲ 한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우 대처 상황 점검회의를 주재하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(8일) 오후 5시 행정안전부 중앙재난안전상황실 서울상황센터를 방문해 호우 대처 상황을 긴급 점검했습니다.총리실에 따르면 오늘 점검에서 기상청이 기상 전망을, 행안부·기후에너지환경부·산림청은 호우 대비 준비 상황을 보고했습니다.충북·충남·전북·경북 등 지방정부도 각각의 호우 대책을 보고했습니다.한 총리는 "산사태 취약 지역 및 지하차도, 반지하 주택 등 저지대 침수 우려 지역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고 관리 사각지대가 없도록 만전을 기해 주시길 바란다"고 지시했습니다.이어 "인명 피해가 우려되는 지역 주민들에 대한 대피 및 안전 조치 상황을 점검하고 긴급재난문자 발송 및 도로 전광판 송출 등을 활용해 국민들께 기상정보 및 행동 요령을 신속하게 알려 달라"고 강조했습니다.한 총리는 특히 내일 새벽 더 많은 비가 올 것으로 예상된다며 "지방정부에서 주민 대피에 만전을 기해 달라"고 당부했다.그러면서 일선에서 재난 대비를 하는 관계 공무원의 노고에도 감사를 전했습니다.(사진=연합뉴스)