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[날씨/XR] 밤사이, 중부·경북·호남 '집중호우'

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작성 2026.07.08 21:37 조회수
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오늘(8일) 밤사이 호우 대비하셔야겠습니다.

긴 띠 형태의 정체 전선이 오늘 아침 수도권을 훑고 지나서 그 밖의 중부와 호남 지역에 강한 비를 뿌렸는데요.

이미 충남 부여에는 100mm가 넘는 폭우가 쏟아진 가운데 밤사이에는 정체 전선이 더 압축되면서 비구름이 더욱 강하고 집중적으로 발달하겠습니다.

슈퍼컴퓨터 예측상으로는 현재 충청과 전북 지역에 이렇게 강한 비구름떼가 정체할 것으로 예상됩니다.

이들 지역은 내일 새벽부터 오전 사이에 시간당 50에서 80mm의 강한 비가 집중되겠습니다.

강수량이 많게는 충청과 전북에 200mm 이상, 그 밖의 중부와 경북에는 최대 150mm 이상이 쏟아지겠습니다.

한편 폭염주의보가 영남 지역에 발효 중인데요, 경북 경산과 칠곡, 의성에는 올해 처음으로 개설된 열대야주의보도 내려졌습니다.

내일까지 우리나라는 정체 전선의 영향을 받으면서 정체 전선이 남북을 오르내리며 영향을 주겠습니다.

자세한 기온도 보시면 간밤 올해 처음으로 열대야가 나타난 제주는 오늘 밤에도 열대야가 예상되고요, 낮 기온은 대구를 중심으로 33도까지 오르겠습니다.

주말에는 서울에도 올해 첫 열대야가 발생할 수 있겠고요, 낮에는 찜통더위가 찾아오겠습니다. 

(남유진 기상캐스터)
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