"딸 참혹하게 목숨 잃었는데…믿었던 경찰이 살인마 편"

<앵커>



하나둘씩 드러나고 있는 경찰의 증거 인멸과 유착 의혹에 대해 고 이채원 양의 유족이 처음으로 입장을 밝혔습니다. "믿었던 경찰이 살인마의 편이었다"며 "본인들의 딸이었어도 그렇게 수사했겠냐"고 비판했습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



[철저히 수사하라! (수사하라! 수사하라!)]



오늘(8일) 오전 광주경찰청 로비에서 열린 부실·은폐 수사 규탄 기자회견.



[고 이채원 양 어머니 : 밝고 착했던 아이가 사람을 살리는 응급 구조사가 되겠다는 꿈을 품고 평범한 일상을 보내던 어느 날, 너무나도 참혹하게 목숨을 잃었습니다.]



고 이채원 양의 어머니는 최근 잇따라 드러나고 있는 경찰의 부실 수사, 증거 인멸 의혹에 대해 직무유기이자 기만이라고 목소리를 높였습니다.



[고 이채원 양 어머니 : 경찰 여러분께 묻고 싶습니다. 만약 그날 채원이가 본인들의 딸이었다면 과연 이렇게 수사했겠습니까. 믿었던 경찰이 우리 편이 아니라 살인마의 편이었습니다.]



자식 잃은 부모의 마지막 호소라며 가족이 증거를 인멸한 경우 처벌하지 않는 이른바 '친족상도례' 규정에 대한 제도 개선을 촉구했습니다.



[고 이채원 양 어머니 : 국민의 신뢰를 저버린 경찰에게까지 친족 특례가 적용되어 책임을 피할 수 있다면 국민은 법 앞에 정의를 어떻게 믿을 수 있겠습니까?]



기자회견에 함께한 시민단체들도, 증거 인멸 혐의 등을 부인하면서 "고의는 없었다"는 취지로 주장한 장윤기 사건 담당 수사팀장을 비판했습니다.



[기자회견 참가자 : 무능의 탈 속에 숨어 책임을 회피하려는 파렴치한 행태는 하루아침에 딸을 잃은 유가족의 가슴에 대못을 박는 잔인한 2차 가해입니다.]



유족들은 수사팀의 증거 인멸과 현직 경찰 장윤기 아버지와의 유착 의혹에 대해 엄정한 수사를 촉구하는 항의 서한을 광주경찰청장에게 전달했습니다.



(영상취재 : 김종원 KBC, 영상편집 : 김호진)