[단독] 장윤기 부친도 인정…사라진 결정적 증거 나왔다

<앵커>



경찰이 '광주 여고생 살해범' 장윤기의 차량에서 발견하고도 압수하지 않았던 '케이블 타이'를 검찰이 장윤기 아버지인 장 모 경감의 집에서 확보한 것으로 확인됐습니다. 성범죄 혐의 입증에 결정적인 증거물인 케이블 타이가 어떻게 아버지의 손에 들어갔고, 왜 경찰은 압수하지 않았는지, 오늘(8일)도 저희가 단독 취재한 내용으로 이어가겠습니다.



먼저 김덕현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



여고생 살인 사건 당일인 지난 5월 5일.



광주 광산경찰서 수사팀은 장윤기를 체포하고 차량을 수색하면서 '케이블 타이'를 발견했습니다.



장윤기가 피해자를 납치하거나 성범죄 목적으로 사용하기 위한 도구로 의심할 수 있는 핵심 증거물입니다.



그런데도 경찰은 케이블 타이를 압수하지 않았고, 검찰에 사건을 송치하면서도 이를 촬영한 동영상도 제외했습니다.



장윤기의 범행 이후 지금까지 알려지지 않았던 케이블 타이의 존재는 그제 경찰 수사팀장 A 경감이 증거 인멸 혐의로 체포되면서 드러났습니다.



그런데 검찰이 어제 오전 장윤기의 아버지 장 모 경감 집을 압수수색하면서 해당 케이블 타이를 확보한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



40cm 길이의 한 묶음으로, 장 경감은 검찰에 "장윤기의 차량에 있던 케이블 타이가 맞다"는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.



앞서 장 경감은 문제의 케이블 타이를 전남 본가에 옮겨 놨었는데, 경찰이 최근 케이블 타이를 갖고 있으면 제출해 달라고 요구해 그제 밤 광주에 있는 거주지로 옮긴 걸로 알려졌습니다.



경찰 수사팀이 주요 증거를 압수하지 않고 범행 하루 만에 차량을 장 경감에게 돌려준 게 장 경감이 케이블 타이를 다른 곳으로 옮길 빌미를 준 셈입니다.



검찰은 오늘 경찰 수사팀 관계자 2명을 불러 당시 수사 상황 등을 조사했습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 제갈찬)