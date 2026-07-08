트럼프 "이란과 종전 양해각서 끝난 것 같다…그들은 지긋지긋"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지 시간) 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 "끝난 것 같다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 튀르키예 수도 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 마르크 뤼터 나토 사무총장과 만난 자리에서 이같이 밝혔다고 AP·AFP통신 등이 전했습니다.이러한 언급은 호르무즈 해협을 둘러싸고 미국과 이란의 무력 충돌이 재점화한 직후에 나왔습니다.미군 중부사령부는 이란이 전날 호르무즈 해협을 지나던 유조선들을 공격한 데 대한 대응으로 이란 내 80여 개 표적을 공습했고, 이에 이란도 쿠웨이트와 바레인 등에 있는 미군 시설 85곳을 보복 타격했습니다.따라서 이날 트럼프 대통령의 발언은 이란과의 후속 협상이 지지부진한 가운데 무력 공방까지 재개되면서 휴전 합의가 사실상 파기된 게 아니냐는 인식을 드러낸 것으로 풀이됩니다.특히 트럼프 대통령은 이란을 향해 "그들과 거래하고 싶지 않다, 그들은 지긋지긋한 사람들이다"라며 협상에 부정적인 태도를 보였습니다.그는 미국 대표단이 이란과 대화하는 것을 허락할 수 있다고 여지를 남기면서도, "그들과 거래하는 것은 시간 낭비"라며 강한 불신을 나타내기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)