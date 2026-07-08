[지식의 발견] ‘레버리지’ 사두고서 가만히 있으면 큰일 난다!…윤지호 경제평론가 “신용대출이 나은 겁니다”

“내가 잘해서 돈을 번다기보다는 시장이 좋을 때 돈을 버는 건데 그런 착각들을 안 하시면 좋거든요.” 윤지호 경제평론가의 이 말을 듣는 순간, 한 대 얻어맞은 듯 했습니다. 저는 착각을 하고 있었던 거죠. 역시 주식은 어렵다는 걸 느끼면서 동시에 아쉬움이 남는 인터뷰였습니다. ‘윤지호 평론가를 좀 더 일찍 만났어야 했는데...‘ 이 진한 아쉬움, 느껴지시나요? SBS 유튜브 <지식의발견> 윤지호 평론가 어제에 이어 오늘 2편입니다. 이 녹화 역시 20267년 7월 7일 화요일 오전에 진행됐고요. 이 영상에서 제공하는 정보 역시 투자 판단에 대한 조언일 뿐, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)

