[비디오머그] 괴물 토네이도에 슈퍼 태풍까지…중국 센 재난 동시 덮쳐

거대한 토네이도가 도심을 휩쓸어 피해가 속출하고, 다른 한쪽에선 강력한 태풍이 몰고 온 폭우로 제방이 무너져 내렸습니다.



여기에 산사태까지 발생해 마을을 덮쳤습니다.



이웃 나라인 중국 이야기입니다.



동시다발적인 재해로 많은 사상자와 이재민이 발생한 가운데, 설상가상으로 또 다른 대형 태풍마저 상륙을 앞두고 있습니다.



연쇄 재난으로 큰 피해를 겪고 있는 중국 현지 상황을 비디오머그가 전해드립니다.



(취재 : 소환욱, 편집 : 채지원, 도움 : 김채현, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)