[자막뉴스] "나 경상도 사람인데 '일베' 맞아"…'노무현재단' 이사 발언 '일파만파'

아이돌 리센느의 멤버 원이가 유튜브 채널에서 '무섭노'라고 말한 걸 두고 일각에서 '일베' 용어라는 주장이 제기돼 논란이 인 가운데, 노무현재단 이사가 해당 발언이 "일베식 표현이 맞다"고 말해 또다시 갑론을박이 벌어지고 있습니다.



어제(7일) 유튜브 채널 '장윤선의 취재편의점'에 '무섭노'가 불러온 일베 논쟁이라는 제목의 영상이 게재됐습니다.



이날 방송에는 더불어민주당 박주민 의원과 사람사는세상 노무현재단 이사를 맡고 있는 조수진 변호사가 출연했습니다.



"'무섭노' 논란에 대해 어떻게 보느냐"는 질문이 나오자 조 변호사는 이렇게 답했습니다.



[조수진 / 노무현재단 이사 (유튜브 '장윤선의 취재편의점') : 저는 '일베식' 표현은 맞다고 그 가수의 전 표현 같은 것도 많이 올라오고 있어서 저도 경상도 사람이고. 그래서 '일베식' 표현은 맞다고 생각했어요.]



그러면서 "배재고, 스타벅스 사례처럼 원래 음지에 있던 문화가 점점 양지로 올라오고 있다"며 "그동안 제대로 지적하지 않았기 때문에 지금 상황이 된 것"이라고 주장했습니다.



조 변호사는 "그 표현의 기원이 얼마나 끔찍한 것인지 사회적으로 알려야 할 시점"이라고 강조했습니다.



영상이 공개된 이후 온라인 커뮤니티에는 조 변호사의 발언을 둘러싼 다양한 의견이 이어졌습니다.



한 누리꾼은 "오히려 노무현 재단에 먹칠하는 행동 같다"고 조 변호사의 말을 꼬집었고, 또 다른 누리꾼은 "조국 대표를 감싸기 위함인지 모르겠지만, 저런 분이 노무현재단에 직책을 갖고 있는 게 개탄스럽다"고 지적했습니다.



이번 논란은 지난 5월 거제 출신 리센느 멤버 원이가 유튜브 콘텐츠에서 "무섭노"라는 표현을 사용한 걸 두고 경남 MBC PD가 공개적으로 문제 삼으면서 시작됐습니다.



이후 조국 전 조국혁신당 대표와 이준석 개혁신당 대표까지 SNS를 통해 각각 상반된 입장을 내놓으며 정치권으로까지 논쟁이 확산한 상탭니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 유튜브 채널 '장윤선의 취재편의점')