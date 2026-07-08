'삼전' '닉스' 단일 레버리지 연이틀 두 자릿수 폭락…수익률 '뚝'

삼성전자와 SK하이닉스 주가 약세가 지속되면서 단일종목 레버리지 종목이 연이틀 10% 이상의 폭락을 이어갔습니다.



상승 시 2배 수익을 노리고 공격적으로 단일종목 레버리지에 들어갔던 개인 투자자들은 커지는 손실에 발만 동동 구르는 상황입니다.



8일 한국거래소 등에 따르면 삼성전자와 하이닉스의 단일종목 레버리지 14종은 이날 일제히 11%대 하락률을 기록했습니다.



전날 12∼13%대 하락세에 이어 이날도 11%가량 떨어지면서 14종 모두 상장가인 2만 원 밑으로 내려갔습니다.



어제 유일하게 2만 원을 웃돌았던 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'도 오늘(8일) 전장보다 11.27% 내린 1만 9천635원에 거래를 마감했습니다.



특히 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'(1만 4천850원), 'ACE삼성전자단일종목레버리지'(1만 4천805원), 'RISE삼성전자단일종목레버리지'(1만 4천900원), 'KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지'(1만 4천615원)는 1만 4천 원대까지 밀리면서 상장가 대비 최대 27%의 낙폭을 보이고 있습니다.



이번달 수익률도 나란히 하위권을 기록했습니다.



SK하이닉스 단일종목 레버리지는 지난 1∼8일 등락률이 전체 상장지수펀드(ETF) 중 하위 1∼2위와 4∼8위를 차지했습니다.



'KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지'가 -43.53%로 낙폭이 가장 컸고, '1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 -43.49%로 뒤를 이었습니다.



이런 상황에서도 개인 투자자는 단일종목 레버리지에 대해 매수 우위를 보이고 있습니다.



7월 1일부터∼8일까지 개인 투자자는 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'를 5천638억 원, 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'는 2천86억 원을 각각 순매수했습니다.



'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'와 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'도 각각 1조 1천92억 원, 4천693억 원을 순매수했습니다.



단일종목 레버리지가 시장의 변동성을 키우는 '주범'으로 지목되면서 금융 당국은 보완 장치 마련을 검토하고 있습니다.



이찬진 금융감독원장은 지난 6일 3차 소비자위험대응협의회에서 "가계 금융 자산이 특정 자산군에 지나치게 편중되거나 감내 가능한 수준 이상의 레버리지를 활용해 투자하면 높은 손실 위험에 노출되는 것은 물론, 가계의 재무 건전성이 심각하게 훼손될 수 있다"고 우려했습니다.



다음 날엔 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 "(레버리지 투자를 위해) 교육도 받게 하고 일정한 가이드라인도 마련했지만, 현시점에서는 여러 우려가 제기되는 만큼 이를 안정화할 방안이 무엇인지 협의하고 있다"고 밝혔습니다.