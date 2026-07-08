SSG, 외국인 투수 아빌라 영입…직구 최고 시속 156㎞

▲ SSG 랜더스 새 외국인 오른손 투수 페드로 아빌라

프로야구 SSG 랜더스가 새 외국인 투수로 베네수엘라 출신 우완 페드로 아빌라(29)를 영입했습니다.SSG는 "아빌라와 총액 40만 달러(연봉 38만 달러·옵션 2만 달러)에 계약했다"며 "풍부한 선발 경험과 안정적인 이닝 소화 능력을 갖춘 투수로 최근까지 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 팀 선발진에 힘을 보탤 수 있는 자원으로 판단했다"고 오늘(8일) 밝혔습니다.외국인 투수진 붕괴로 고심하던 SSG는 선발진 보강을 위해 미국프로야구 메이저리그(MLB)와 일본프로야구(NPB) 경험을 두루 갖춘 아빌라를 선택했습니다.신장 180㎝·체중 95㎏의 신체 조건을 지닌 아빌라는 평균 시속 150㎞ 이상, 최고 시속 156㎞의 빠른 공을 던집니다.커터, 커브, 체인지업, 스플리터 등 다양한 변화구도 구사합니다.2014년 워싱턴 내셔널스에 입단한 아빌라는 2019년 샌디에이고 파드리스에서 빅리그에 데뷔했습니다.MLB 통산 72경기에 나와 146⅓이닝 8승 4패 1홀드 1세이브, 평균자책점 3.51을 기록했습니다.마이너리그에선 통산 189경기 중 145경기에 선발 등판해 742.2이닝을 소화했습니다.2025년엔 NPB 도쿄 야쿠르트 스왈로스에서 15경기에 등판해 82.1이닝을 던지며 7승 8패, 평균자책점 4.04를 작성했습니다.올 시즌엔 클리블랜드 가디언스 산하 트리플A에서 60이닝을 소화했고, 3승 7패에 평균자책점 7.50을 기록했습니다.아빌라는 "SSG의 일원이 되어 매우 기쁘다"며 "새로운 도전을 통해 좋은 경기력을 보여드리고, 팀 승리에 기여할 수 있도록 하겠다"고 전했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)