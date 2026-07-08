[자막뉴스] "공짜 호텔 협찬도 안 돼"…'돈벌이 인플루언서' 걸리면 10년 입국금지

인도네시아의 대표 휴양지 발리가 관광 비자로 입국해 돈벌이를 하는 콘텐츠 크리에이터들을 대상으로 대대적인 단속에 나섰습니다.



호주 매체 나인닷컴 등 외신은 인도네시아 당국이 관광 비자로 입국한 인플루언서 등의 상업 활동을 제한하는 새 비자 규정을 시행했다고 보도했습니다.



규정에 따르면 관광 비자로 입국한 외국인은 제품이나 서비스를 홍보하는 등 상업적 목적의 콘텐츠를 제작해 온라인에 올릴 수 없습니다.



현금 거래가 오가지 않더라도, SNS에 게시물을 올리는 대가로 호텔 등 숙박 서비스를 받는 경우도 제재 대상에 속합니다.



발리를 떠난 뒤 콘텐츠를 게시한 경우도 예외가 아닙니다.



실제 촬영과 협찬 등이 관광 비자 체류 기간 중 이뤄졌다면 단속 대상이 될 수 있다는 겁니다.



앞서 인도네시아는 지난 4월부터 100명이 넘는 경찰로 구성된 이민 순찰대를 만들어 우붓 등 관광지에서 발생하는 외국인들의 콘텐츠 제작 활동을 적극적으로 감시하고 있습니다.



특별수사팀은 비자 조건을 위반한 것으로 의심되는 외국인을 식별하기 위해 불시 점검하는 것은 물론 SNS 게시물 모니터링 등 디지털 감시도 강화했습니다.



이에 모든 외국인 관광객은 해변이나 기타 관광 명소를 방문할 때 실물 여권과 체류 허가증 등을 소지해야 합니다.



관광 비자로 상업 활동을 하다 적발되면 즉시 구금되거나 추방, 최소 10년간 인도네시아 재입국 금지 등 처벌받을 수 있습니다.



인도네시아 당국에 따르면 올해 1월 1일부터 4월 12일까지 상업 활동 적발 등으로 외국인 165명이 추방되고 62명이 구금됐습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)