벨기에 총리 "트럼프 아플 것…나토 정상 모두 축하"

▲ 바르트 더 베버르 벨기에 총리

북중미 월드컵 16강에서 미국을 완파한 벨기에의 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령이 자국팀의 패배에 힘겨워할 것이라면서도, 마주치면 먼저 경기 얘기를 꺼내진 않겠다고 말했습니다.현지 시간 7일 폴리티코 유럽판에 따르면 바르트 더 베버르 벨기에 총리는 벨기에 공영 VRT 방송 인터뷰에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 다른 정상들이 자신에게 가장 먼저 건네는 말은 벨기에팀의 미국전 승리에 대한 축하 인사라고 말했습니다.나토 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라에 체류 중인 베버르 총리는 "모두가 '붉은 악마'의 당연한 승리를 축하하고 있다"면서 "물론 패한 쪽도 이 자리에 와 있다. 공교롭게도 그 나라는 나토의 가장 큰 파트너이기도 하다"고 말했습니다.'붉은 악마'는 벨기에 축구 대표팀의 별명입니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 경기 결과를 어떻게 받아들일 것 같냐는 물음에 베버르 총리는 "(트럼프 대통령은) 마음에 들지 않는 일에 종종 짜증스럽게 반응한다는 평판이 있다"며 "이번 패배가 꽤 큰 충격으로 다가갈 것이라고 생각한다"고 말했습니다.그러면서도 그는 "내가 먼저 그 이야기를 꺼내지는 않을 것"이라면서 "그러나 그가 무엇인가 말을 한다면 그 내용을 보고서 어떻게 반응할지 생각해보겠다"고 덧붙였습니다.벨기에는미국 워싱턴주 시애틀서 현지 시간 6일 열린 2026 월드컵 16강전에서 샤를 더케텔라러의 멀티 골 등을 앞세워 미국을 4-1로 가볍게 꺾고 8강에 올랐습니다.트럼프 대통령이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 직접 전화를 걸어 앞선 경기에서 레드카드 징계를 받았던 미국팀 공격수 폴라린 발로건에 대한 징계를 유예하고서 선발 출전시키는 무리수까지 뒀지만, 미국은 벨기에의 벽을 넘지 못했습니다.(사진=연합뉴스)