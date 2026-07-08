[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● "연판장·피켓 시위" ~ ●장동혁 장외 정치
김준일 / 시사평론가
"장동혁, 원내서 할 일이 없어…강성 지지층 호소 도돌이표 상황"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"한동훈 치킨 회동은 징계하기 어려울 것…사적인 영역"
"장동혁, 장외로 나가…당분간 한동훈과 국회 안에서 만날 일 없을 듯"
손석민 / SBS 논설위원
"장동혁, 당내 분란 외면하고 외면하고 장외 행보…'정치 성과' 과시 비판"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁, 장외로…윤희석 "무소속 한덕수 도왔던 이들 먼저 징계해야"
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