[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● '송영길·고민정' 출마
김준일 / 시사평론가
"민주, 자유롭게 젊은 사람들도 도전할 수 있게 바뀌어야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"민주, 상대 인정하는 '합의 정치' 국회서 보여줬으면"
손석민 / SBS 논설위원
"김민석·정청래 지지도, 아직 들쭉날쭉…민주당 지지층, 전략적 투표할 듯"
● '선호투표제' 반발
김준일 / 시사평론가
"이 대통령, '선호투표제' 선호…김민석·송영길 관련 시그널로 보일 수 있어"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"'선호투표제', 민주적이지 않아…'2등 고려', 당 대표 선거에 안 맞아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 송영길-고민정도 대표 출마 선언…젊은 세대 도전 없는 민주당
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