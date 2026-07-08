[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● '국회 참석' CCTV 공개 ~ ● '자기 정치' 반박…재반박
김준일 / 시사평론가
"김민석 김어준 방송 출연, 태세 전환 해석도 나와"
"민주 전당대회, 주류 놓고 피할 수 없는 싸움"
"정청래, 김민석 '자기 정치' 프레임에 빠져…어려운 상황"
손석민 / SBS 논설위원
"김민석 '국회 참석' CCTV 공개…김어준의 선물이라는 의견도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정청래·김민석 '자기정치' 난타전…김준일 "정청래가 불리. 김민석 프레임에 걸려들어"
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