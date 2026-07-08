[자막뉴스] '일베 저격' PD '동료'도 등 돌렸다…"좌파 유명 인사" 쏟아진 비판은?

아이돌 리센느의 멤버 원이가 '무섭노'라는 말을 쓴 걸 두고 '일베'를 연상케 한다고 지적한 MBC경남 김 모 PD에 대해 같은 회사 동료들마저 비판하고 나섰습니다.



MBC 제3노조는 어제(7일) "김 PD는 공인으로서 SNS 계정을 닫을 게 아니라 본인의 입장을 표명하고 즉시 사과하라"고 요구했습니다.



이어 "MBC경남에 끼친 손해와 관련해 징계를 받아야 한다"고 강조했습니다.



노조는 "김 PD는 MBC경남에서 '어른 김장하' 다큐를 성공시키면서 이른바 스타 다큐 PD로 자리매김했고, MBC와 방송계 좌파 주요 인사들 사이에서 명사가 된 인물"이라고도 설명했습니다.



앞서 원이는 최근 자신의 유튜브 채널에 올라온 일본인 멤버 미나미 집 방문 영상에서 "무섭노, 조명부터 무서운데"라고 말했습니다.



이를 두고 김 PD가 자신의 SNS에 "여성 아이돌과 PD가 사이좋게 '노노'를 주고받고 있어 무척 속상했다"며 "혐오 표현에 뿌리를 둔 표현임을 알았을 때의 선택은 태도의 영역"이라고 저격했습니다.



이 발언 이후 김 PD SNS에 '사투리를 일베로 몰았다'며 누리꾼들 비난이 이어지자, 김 PD는 SNS 계정을 폐쇄했습니다.



김 PD가 운영하는 것으로 알려진 SNS 계정에는 지난 3일 "제가 열어버린 지옥문을 제가 닫을 수는 없다"며 "SNS는 토론에 적합한 수단이 아니라는 건 다시 한번 확인했다"는 글이 올라오기도 했습니다.



논란은 정치인의 입방아에 오르며 더 커졌습니다.



조국혁신당 조국 전 대표는 "일베는 표준말 뒤에 기계적으로 '노'를 붙여 사용한다"고 주장했고, 개혁신당 이준석 대표는 "조 전 대표가 뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다"고 비판했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)