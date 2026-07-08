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[인터뷰] 정점식 "장동혁 거취, 당 내 의견 따라 달라질 것…결정은 늦지 않게"

이혜미 기자
작성 2026.07.08 16:18 수정 2026.07.08 16:23 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 정점식 국민의힘 원내대표
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● 정점식 국민의힘 원내대표 인터뷰
"검찰의 보완수사권 반드시 존치돼야‥검사 아닌 국민 위한 권리"
"민주, 일방적으로 상임위 가동‥국힘으로선 딜레마"
"국힘 국회 복귀, 여야 협상 진행해서 결정할 것"
"'입틀막법'은 과도한 규제‥기준 자체가 자의적"
"의원들, 지방선거 평가 둘러싼 당내 갈등 오래 가선 안 된다 말해"
"윤리위 징계 하지 말자는 얘기는 아냐‥공감할 수 있는 수준이어야"
"조경태 이해 안 돼‥국회부의장 출마 안 했어야"
"장동혁 거취, 당내 의견 어떻게 모이느냐에 따라 달라질 것"
"국힘 당내 갈등 해소, 늦지 않아야 한다고 늘 말씀드려"
"선거 결과, 완벽한 성공도 실패도 아냐‥국민이 가느다란 끈 하나는 남겨준 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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