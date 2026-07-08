[자막뉴스] 북중미 월드컵이 아닌 '트럼프' 월드컵?…"미국이 이겼어도 트럼프 꼬리표 붙었을 것"

트럼프 미국 대통령이 2026 북중미 월드컵에서 미국 대표팀 선수 발로건의 출전정지를 번복하기 위해 직접 FIFA에 연락한 것과 관련해 현지 언론에서도 비판의 목소리가 나오고 있습니다.



미국 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 7일 '월드컵 심판 도널드 트럼프'라는 제목의 사설에서 "이번 대회 덕분에 전 세계가 미국을 긍정적으로 바라보던 참이었는데, 바로 그때 대통령이 FIFA에 전화를 걸었다"고 지적했습니다.



발로건이 32강전에서 퇴장당한 것에 대해 과도한 판정이라는 지적이 있었던 것과는 별개로 트럼프 대통령이 이를 두고 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 징계 유예에 관여한 건 잘못됐다는 겁니다.



사설에서는 "트럼프 대통령은 다년간 TV로 스포츠를 시청해온 경험을 들이밀며 발로건의 반칙은 결코 파울이 아니라고 단언했고, '이런 쪽은 내가 잘 안다'며 심판의 윤리성에 부당한 비판을 가했다"고 꼬집었습니다.



이어서 "결과적으로 미국팀은 정치적 개입이라는 의혹 속에서 경기를 치러야 했고, 설령 미국팀이 경기에서 승리했더라도 트럼프라는 꼬리표가 따라붙었을 것"이라고 비판했습니다.



월스트리트저널은 "이번 월드컵은 전 세계에서 찾아온 축구팬들에게 미국인의 친근하고 소박한 면모를 보여줬고, 이는 미국의 소프트파워를 보여주는 고무적 현장이었다"면서도 "트럼프 대통령의 개입은 이번 월드컵을 온통 트럼프에 대한 이야기로 변질시켜 버렸다"고 규탄했습니다.



앞서 FIFA는 미국과 벨기에의 16강전을 하루 앞두고 지난 2일 보스니아 헤르체고비나와 32강전에서 레드카드를 받은 발로건의 출전정지를 1년 유예했는데, 미국은 발로건이 출전하고도 16강전에서 벨기에에 1-4로 완패했습니다.



월스트리트저널은 미국이 완패한 것을 언급하며 "레드카드 논란이 경기에 영향을 미쳤는지는 알 수 없으나, 선수들에게는 트럼프의 개입이 없는 편이 나았을 것"이라고 덧붙였습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)