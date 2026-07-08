[자막뉴스] 트럼프 "미국 군함 10척 가능?"…미 국방부도 가세 'K-방산 잭팟'?

트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 "미국 군함 10척을 빠르게 건조해 줄 수 있겠느냐"고 물어본 데 이어, 최근 미국 정부가

한국 조선업계의 실제 역량을 파악한 것으로 나타났습니다.



방산업계에 따르면 미 국방부와 해군은 최근 각각 전투함과 급유함에 대한 정보 요청, RFI를 국내 조선사들에게 보낸 것으로 전해졌습니다.



RFI는 정부가 조달 계획을 수립하기 위해 가격과 인도 조건, 기타 시장 정보 등을 파악할 때 밟는 절찹니다.



한미 조선협력 '마스가' 논의가 본격화한 이래 미국 측이 한국 조선소들의 역량을 파악한 것은 이번이 처음입니다.



지난달 G7 정상회담에서 트럼프 대통령이 이 대통령에게 한국 조선업계의 건조 능력을 물었던 만큼, 업계는 미 정부가 국방부와 해군 등을 통해 구체적인 실무검토에 착수한 것으로 보고 있습니다.



하지만 문제는 미국의 법입니다.



미 현행법상 군함은 미국 내에서만 건조해야 합니다.



일각에서는 미국 함정 관련 법 규제의 완화 움직임이 본격화할 수 있다는 기대감도 나옵니다.



최근 미 상원 군사위원회는 미국의 동맹국들이 비전투용 미 해군 함정을 자국에서 건조할 수 있도록 허용하는 법안을 통과시켰습니다.



앞서 트럼프 대통령은 한국과 조선 분야에서 협력할 의사를 여러 차례 밝혀왔습니다.



지난해 8월 정상회담에선 "미국의 조선업을 한국과 협력해 부흥시키는 기회를 갖게 되길 바란다"는 발언으로 미국 조선업 재건에

한국이 적극적으로 기여해 달라고 요청했습니다.



또 지난해 말에는 이른바 '황금 함대' 구상을 밝히면서 한화오션과 필리조선소를 언급하기도 했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)