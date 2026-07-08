잠실 개표소 시위 참가자들 잇단 송치…공무집행방해 혐의 등

▲ 핸드볼경기장 개표소 진입 막는 시위 참가자들

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 한 달 넘게 이어지는 '잠실 개표소' 시위 과정에서 공권력 집행을 방해한 참가자들이 무더기로 검찰에 넘겨졌습니다.서울 송파경찰서는 국회 국정조사특별위원회의 개표소 진입 과정에서 공무집행방해 혐의로 60대 남성 A 씨를 서울동부지검에 구속 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 2일 오후 1시 10분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 국조특위 진입을 막는 시위 참가자를 떼어내는 경찰관을 밀치며 폭력을 행사한 혐의를 받습니다.시위 참가자들은 국조특위 진입을 저지하겠다며 서로 팔짱을 낀 채 '영장 없이는 안 된다'고 버티다 경찰에 의해 차례로 끌려 나갔습니다.또 송파경찰서는 어제 특수공무집행방해치상 혐의로 20대 남성 2명과 40대 남성 1명도 불구속 송치했습니다.이들은 6·3 지방선거 투표함이 송파구 잠실7동 제2투표소에서 핸드볼경기장 내 개표소로 이송된 지난달 5일 경찰관을 폭행한 혐의를 받습니다.당시 이들은 이동하던 경찰을 가로막은 뒤 선거관리위원회 직원이 경찰로 위장했다고 주장하며 범행한 것으로 알려졌습니다.경찰은 이 상황을 영상으로 촬영해 SNS 등에 공유해 이들의 주장을 그대로 전파한 20대 여성도 지난 6일 정보통신망법 위반 혐의로 불구속 송치했습니다.(사진=연합뉴스)