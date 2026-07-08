잠실 개표소 시위 참가자들 잇단 송치…공무집행방해 혐의 등

▲ 핸드볼경기장 개표소 진입 막는 시위 참가자들
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 한 달 넘게 이어지는 '잠실 개표소' 시위 과정에서 공권력 집행을 방해한 참가자들이 무더기로 검찰에 넘겨졌습니다.
서울 송파경찰서는 국회 국정조사특별위원회의 개표소 진입 과정에서 공무집행방해 혐의로 60대 남성 A 씨를 서울동부지검에 구속 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.
A 씨는 지난 2일 오후 1시 10분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 국조특위 진입을 막는 시위 참가자를 떼어내는 경찰관을 밀치며 폭력을 행사한 혐의를 받습니다.
시위 참가자들은 국조특위 진입을 저지하겠다며 서로 팔짱을 낀 채 '영장 없이는 안 된다'고 버티다 경찰에 의해 차례로 끌려 나갔습니다.
또 송파경찰서는 어제 특수공무집행방해치상 혐의로 20대 남성 2명과 40대 남성 1명도 불구속 송치했습니다.
이들은 6·3 지방선거 투표함이 송파구 잠실7동 제2투표소에서 핸드볼경기장 내 개표소로 이송된 지난달 5일 경찰관을 폭행한 혐의를 받습니다.
당시 이들은 이동하던 경찰을 가로막은 뒤 선거관리위원회 직원이 경찰로 위장했다고 주장하며 범행한 것으로 알려졌습니다.
경찰은 이 상황을 영상으로 촬영해 SNS 등에 공유해 이들의 주장을 그대로 전파한 20대 여성도 지난 6일 정보통신망법 위반 혐의로 불구속 송치했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글