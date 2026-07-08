대한수영연맹, 구미시와 국내 수영대회 유치 위한 협약 체결

▲ 업무협약서를 들어 보인 정창훈 대한수영연맹 회장(왼쪽)과 김장호 구미시장.

대한수영연맹과 경북 구미시가 국제 및 전국 단위 수영대회 개최를 위해 손을 맞잡았습니다.대한수영연맹은 오늘(8일) 구미시와 구미시장 집무실에서 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔습니다.이날 오전 열린 협약식에는 정창훈 대한수영연맹 회장과 김장호 구미시장, 윤상훈 구미시체육회장, 김정찬 구미시수영연맹 회장 등이 참석했습니다.대한수영연맹과 구미시는 2031년 6월 완공 예정인 산동국민체육센터 내 공인규격 수영장을 활용해 앞으로 다양한 국제 및 전국단위 수영대회 유치를 위한 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했습니다.산동국민체육센터는 구미시 산동읍 신당리에 있는 지상 3층, 지하 1층 건물로 다목적체육관과 청년문화센터로 구분해 운영될 예정입니다.특히 50ｍ 롱코스로 10개 레인을 보유한 공인규격 수영장이 2031년 상반기에 완공되면, 대구국제공항과 차로 40여 분 거리에 있는 지리적 장점을 바탕으로 향후 국제 수영대회를 개최할 수도 있을 전망입니다.(사진=대한수영연맹 제공, 연합뉴스)