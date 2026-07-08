여자배구 신생팀 SOOP, '베테랑' 전새얀·'06년생' 송은채 영입

▲ 전새얀

창단 첫 시즌을 앞둔 프로배구 여자부 신생팀 SOOP이 자유신분선수(FA) 시장에서 베테랑과 유망주를 동시에 품으며 본격적인 전력 다지기에 나섰습니다.SOOP 구단은 "베테랑 공격수 전새얀과 젊은 피 송은채를 영입해 선수단 운영의 폭을 넓혔다"고 오늘(8일) 발표했습니다.이번 영입은 즉시 전력감과 미래 자원을 동시에 확보해 신구 조화를 이루겠다는 김세진 초대 감독의 구상이 반영된 결괍니다.전새얀은 V리그에서 잔뼈가 굵은 베테랑 공격숩니다.한국도로공사 유니폼을 입고 2019-2020시즌부터 2024-2025시즌까지 6시즌 연속 세 자릿수 득점을 올리며 꾸준함을 증명했습니다.특히 2021-2022시즌에는 225득점으로 공격력을 뽐낸 바 있습니다.구단 측은 전새얀의 풍부한 경험이 신생팀 코트 위에 묵직한 안정감을 불어넣어 줄 것으로 기대합니다.함께 합류한 2006년생 송은채는 부평여중과 부개여고를 거쳐 한국도로공사에서 프로 무대를 밟은 젊은 핍니다.선수단 구성에 속도를 내는 김세진 SOOP 감독은 "창단 첫 시즌에는 경험과 패기가 조화를 이루는 선수단 구성이 무엇보다 중요하다"며 "두 선수 모두 서로 다른 장점을 지니고 있어 팀 전력에 다양한 선택지를 제공해 줄 것"이라고 기대감을 숨기지 않았습니다.(사진=SOOP 배구단 제공, 연합뉴스)