16강서 탈락한 브라질, 다닐루만 귀국 전세기 탑승

▲ 노르웨이전 패배 후 브라질 네이마르의 모습.

36년 만에 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 16강 무대에서 조기 퇴장한 '삼바 군단' 브라질의 귀국길은 쓸쓸했습니다.브라질 온라인 매체 UOL의 오늘(8일, 한국시간) 보도에 따르면 2026 북중미 월드컵 일정을 마치고 귀국하는 브라질 대표팀의 전세기편에 이번 대회에 참가한 선수 중에서는 베테랑 수비수 다닐루(34·플라멩구)만 탑승했습니다.플라멩구 20세 이하 팀 소속인 2007년생 골키퍼 레앙 나네치를 포함해도 선수는 둘이 전부였습니다.나네치는 이번 월드컵 최종 명단에는 포함되지 않았지만, 대회 기간 내내 훈련 파트너로 브라질 대표팀과 동행했습니다.브라질 대표팀이 이번 대회 기간 베이스캠프를 차렸던 미국 뉴저지를 떠라 브라질 리우데자네이루로 향하는 전세기에는 두 선수 외에 브라질축구협회 일부 이사진과 코치진, 그리고 대표팀 지원 인력들이 함께 탔습니다.월드컵 최다 우승(5회) 기록을 가진 브라질은 2002년 한일 대회 이후 24년 만의 세계 정상 탈환을 목표로 이번 대회에서 나섰습니다.하지만 지난 6일 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 16강전에서 엘링 홀란이 두 골을 터트린 노르웨이에 1-2로 져 일찌감치 짐을 싸게 됐습니다.브라질이 월드컵 16강 무대에서 탈락한 것은 1990년 이탈리아 대회(아르헨티나전 0-1 패) 이후 무려 36년 만입니다.브라질협회는 노르웨이전 패배 후 현지에서 대표팀을 해산하고 선수들이 원하는 방식으로 각자 귀국하거나 이동할 수 있도록 허용했습니다.다만, 대표팀을 위해 마련한 전세기는 그대로 이용하기로 했습니다.브라질 대표팀에는 유럽 명문클럽에서 활약하는 선수들도 많지만, 다닐루처럼 자국 리그에서 뛰는 선수도 포함됐습니다.당장 부상으로 이번 대회에서 이름값을 하지 못한 공격수 네이마르도 브라질 산투스 소속입니다.브라질에서는 조기 탈락에 대한 비난이 이어지고 있습니다.이 때문에 많은 선수가 전세기에 탑승하지 않은 것 아니냐는 추측도 나옵니다.바로 귀국하지 않은 선수들은 각자 휴가를 보내기 위해 미국 현지에서 흩어졌습니다.이탈리아 출신의 카를로 안첼로티 감독은 가족이 있는 캐나다 밴쿠버로 향한 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)