월드컵 다녀온 엄지성, '친정' 광주서 팬 사인회 연다

▲ 엄지성(스완지시티)

2026 북중미 월드컵에 출전했던 국가대표 윙어 엄지성(24·스완지 시티)이 전 소속팀 광주FC의 홈 경기를 찾아 팬들과 인사합니다.엄지성은 오는 11일 저녁 7시 30분 광주와 포항 스틸러스 간 하나은행 K리그1 2026 17라운드 경기가 열리는 광주월드컵경기장을 찾습니다.엄지성은 구단 유소년 시스템을 거쳐 프로 무대에 데뷔한 광주의 대표적인 프랜차이즈 스타입니다.광주에서 핵심 선수로 성장한 뒤 잉글랜드 챔피언십(2부) 스완지로 이적해 유럽 무대에 올랐고, 북중미 대회를 통해 월드컵 데뷔전도 치렀습니다.월드컵 일정을 마치고 휴식 중인 엄지성은 새 시즌 준비를 위해 소속팀에 합류하기에 앞서 광주 팬들과 다시 만납니다.엄지성은 이날 경기 전 팬 사인회를 하고 경기 종료 후에는 팬들에게 감사의 마음을 전하는 시간을 가질 예정입니다.사인회 세부 운영 방식과 참가 방법은 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 안내됩니다.아울러 이날 경기에서는 구단의 7월 홈경기 대표 이벤트인 '광주FC 워터페스티벌'도 함께 진행됩니다.구단 '원클럽맨' 이민기는 K리그 통산 200경기 출전을 기념해 선착순 200명에게 무료로 커피를 제공합니다.(사진=게티이미지)