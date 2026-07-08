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'피습 자작극 혐의' 정이한 구속영장 심사 출석 "죄송하다"

유영규 기자
작성 2026.07.08 15:18 조회수
'피습 자작극 혐의' 정이한 구속영장 심사 출석 "죄송하다"
▲ 지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기위해 법정에 들어서고 있다.

6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹이 제기된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 구속 전 피의자 심문에 출석했습니다.

위계공무집행방해와 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 정 전 후보는 오늘(8일) 오후 부산지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석했습니다.

정 전 후보는 오늘 오후 1시 55분 법원에 도착했습니다.

정장을 차려입고 담담한 표정으로 출두한 정 씨는 "자작극 의혹을 인정하느냐"는 질문에 "죄송합니다. 모든 건 법정에서 사실관계를 명명백백히 밝히겠다"고 답했습니다.

그러면서 "죄송하다는 말씀드리고 제가 할 수 있는 최선을 다해서 성실히 조사에 임하겠습니다"고 덧붙였습니다.

정 전 후보 등 2명에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 오후 늦게 결정될 전망입니다.

경찰은 정 전 후보와 A씨가 선거운동 과정에서 이른바 '테러 피해' 상황을 꾸민 것으로 보고 수사해왔습니다.

정 전 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 유세하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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