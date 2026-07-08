뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[바로이뉴스] "우리 편이 아니라 살인마의 편"…'은폐' 경찰 향한 이채원 양 어머니 호소

김태원 기자
작성 2026.07.08 15:14 조회수
PIP 닫기
고(故) 이채원 양 유족이 가해자 장윤기에 대한 사형 선고와 수사 과정 전반에 대한 재조사를 요구했습니다. 이 양의 어머니는 오늘(8일) 광주경찰청에서 열린 기자회견에서 "다른 사람을 살리는 '응급구조사'가 되고 싶다던 딸이다. 지금 하루하루 숨 쉬는 것도 미안하고 고통스럽다. 부디 가해자에게 사형을 내려달라"고 호소했습니다. 유족은 또 사건을 엄정하게 다뤄야 할 경찰 내부에서 오히려 수사 축소와 은폐 정황이 드러났다며 "국민을 보호해줘야 할 경찰이 뒤에서는 사건을 축소하고, 조직적으로 은폐하는 모습이 발견됐다. 누구보다 엄정하게 수사하고 우리 채원이의 억울함을 풀어줄 것이라 믿었던 경찰이 우리 편이 아니라 살인자의 편이었다"고 말했습니다.

자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.

(구성 : 김태원, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지