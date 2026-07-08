[바로이뉴스] "우리 편이 아니라 살인마의 편"…'은폐' 경찰 향한 이채원 양 어머니 호소

고(故) 이채원 양 유족이 가해자 장윤기에 대한 사형 선고와 수사 과정 전반에 대한 재조사를 요구했습니다. 이 양의 어머니는 오늘(8일) 광주경찰청에서 열린 기자회견에서 "다른 사람을 살리는 '응급구조사'가 되고 싶다던 딸이다. 지금 하루하루 숨 쉬는 것도 미안하고 고통스럽다. 부디 가해자에게 사형을 내려달라"고 호소했습니다. 유족은 또 사건을 엄정하게 다뤄야 할 경찰 내부에서 오히려 수사 축소와 은폐 정황이 드러났다며 "국민을 보호해줘야 할 경찰이 뒤에서는 사건을 축소하고, 조직적으로 은폐하는 모습이 발견됐다. 누구보다 엄정하게 수사하고 우리 채원이의 억울함을 풀어줄 것이라 믿었던 경찰이 우리 편이 아니라 살인자의 편이었다"고 말했습니다.



자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(구성 : 김태원, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)