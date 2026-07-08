김정은, 김일성 32주기에 금수산태양궁전 참배

▲ 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 보도했다.

북한 김정은 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 오늘(8일) 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 이날 0시에 금수산태양궁전을 찾았다고 보도했습니다.노동당 정치국 상무위원 등 당, 내각, 군의 최고위급 간부들이 대거 김 위원장을 수행했습니다.조선중앙통신이 공개한 사진을 보면 수백 명 규모의 참배단 가운데 조용원·정경택·김성남·조춘룡·주창일·김정관·김승두·리히용·안금철 당 비서, 박태성 내각총리 등이 김 위원장과 함께 맨 앞줄에 섰습니다.김여정 당 총무부장, 최선희 외무상, 노광철 국방상 등은 바로 뒷줄에 섰습니다.지난달 직무에서 일괄 해임됐던 김재룡 전 비서도 두 번째 줄에 섰는데, 김 위원장의 딸 주애는 오늘 모습이 확인되지 않았습니다.금수산태양궁전에서 김 위원장은 김일성·김정일의 동상에 경의를 표하고 두 선대 지도자의 영생을 축원했다고 통신은 보도했습니다.북한 매체들은 김 위원장의 동정을 행사 다음 날 전하는 경우가 많지만, 오늘 참배 소식은 이례적으로 당일에 전했습니다.매체들은 오늘 김일성 사망일을 "당과 국가, 인민의 최대의 추모의 날"로 표현했습니다.1년 전 같은 날 보도에서는 "민족 최대의 추모의 날"로 표현했는데, 올해는 '민족'을 '당과 국가, 인민'으로 대체했습니다.북한 매체들은 작년 12월 김정일 국방위원장 사망일 관련 보도부터 '민족 최대 추모의 날' 대신 '당과 국가, 인민의 최대의 추모의 날'이라는 표현을 사용하고 있습니다.북한의 '적대적 두 국가' 주장에 따라 국가성을 강조하는 입장이 반영된 조치로 풀이됩니다.올해 김일성 주석 사망일은 북한이 중시하는 '정주년'(5년이나 10년 단위로 꺾어지는 해)이 아니어서 김 위원장이 참석하는 대규모 기념행사는 열리지 않을 것으로 보입니다.김일성 사망 30주기이던 2024년에는 김 위원장이 금수산태양궁전을 참배하고 평양 김일성 광장에서 열린 중앙추모대회에도 참석했습니다.올해는 청년학생, 노동계급·직맹원, 농민·농근맹원, 여맹원 등의 '덕성 발표모임', '덕성 이야기모임' 등 차분한 방식의 단체별 추모 행사가 이어지고 있습니다.(사진=연합뉴스)