"결혼식장 곳곳 대스타" 경품은 샤넬백…'초호화' 현장

▲ 테일러 스위프트(오른쪽)와 트래비스 켈시

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팝 가수 테일러 스위프트와 미국프로풋볼 스타 트래비스 켈리의 결혼식이 현지시간 3일 비공개로 열린 가운데, 식의 구체적인 내용이 뒤늦게 전해졌습니다.현지시간 7일 피플지와 NBC방송은 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 두 사람의 결혼식이 유명 연예인들의 공연과 주례사, 고액 경품 행사 등으로 성대하게 진행됐다고 보도했습니다.결혼식 내부 사정을 아는 소식통은 스위프트가 자신의 노래 '러브 스토리'에 맞춰 입장했으며, 스위프트와 켈리가 각각 20분간 결혼 서약문을 읽었다고 설명했습니다.하객석에 준비된 손수건에는 신랑과 신부의 이름 머리글자인 T가 맞물린 하트 로고와 함께 스위프트의 노래 '블랭크 스페이스' 가사 중 "이건 영원할 거야…. "라는 구절이 수 놓여 있었습니다.주례를 맡은 배우 애덤 샌들러는 두 사람에게 "계속 키스하라"는 조언을 건넸습니다.샌들러는 영화 '해피 길모어 2'를 통해 켈시와 인연을 맺은 바 있습니다.결혼식에는 배우 톰 크루즈와 휴 그랜트, 브래드 피트, 에마 스톤, 톰 행크스, 브래들리 쿠퍼를 비롯해 가수 사브리나 카펜터, 에드 시런, 미란다 램버트 등이 참석했습니다.또한 톰 브레이디와 패트릭 마홈스 등 미국프로풋볼 스타들과 모델 지지 하디드를 포함해 하객 1천 명이 자리를 빛냈습니다.한 하객은 "눈을 두는 곳마다 스타가 있었다"고 당시 분위기를 전했으며, 조셉 칸 감독은 이 행사를 세계 최대 패션 행사인 '메트 갈라'에 비유하기도 했습니다.축하 공연도 이어졌습니다.폴 매카트니가 비틀즈의 '아이 원트 투 홀드 유어 핸드'를 불렀고, 스티비 닉스도 공연에 나선 것으로 알려졌습니다.파티 중 열린 경품 행사에는 명품 가방과 함께 2023년 켈시가 스위프트와의 첫 데이트 당시 몰았던 쉐보레 셰빌 차량이 상품으로 등장했습니다.NFL 선수 드루 트랭퀼의 아내 재키 트랭퀼은 사회관계망서비스를 통해 6천700달러, 우리 돈 약 1천만 원 상당의 샤넬 백을 상품으로 받았다고 밝혔습니다.현재까지 스위프트가 웨딩드레스를 입은 모습은 공개되지 않았습니다.다만 스위프트는 디오르 웨딩드레스와 카르티에 장신구, 크리스찬 루부탱 구두를 착용한 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)