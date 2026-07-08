[자막뉴스] "미군 시설 85곳 타격" 대규모 보복 감행…이란 공언한 '치명적 대응' 시작하나

미국의 대규모 공습을 받은 이란이 미군 기지가 있는 바레인과 쿠웨이트를 타격하며 즉각적인 보복에 나섰습니다.



AFP 통신 등에 따르면, 이란 이슬람혁명수비대는 현지시간 8일 국영 방송을 통해 발표한 성명에서 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 시설을 타격했다고 밝혔습니다.



혁명수비대는 "이번 침략에 대한 초기 대응으로 해군과 항공우주군이 미사일과 드론 작전을 합동으로 수행해 두 국가 내 주요 미군 시설 85곳을 타격했다"고 밝혔습니다.



이에 더해 미군의 MQ-9 드론 1대도 격추했다고 주장했습니다.



바레인과 쿠웨이트는 오늘 새벽 미사일과 드론 공격을 받고 방공망 등을 동원해 대응에 나섰습니다.



쿠웨이트군은 소셜미디어를 통해 "방공망이 적대적인 미사일과 드론 공격에 대응하고 있다"며 "들리는 폭발음은 방공 시스템이 적의 공격을 요격하는 과정에서 발생하는 거"라고 밝혔습니다.



바레인 내무부도 비슷한 시각 공습경보를 발령하고, 엑스를 통해 "시민과 거주자들은 침착함을 유지하고 가장 가까운 안전한 장소로 대피해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.



이번 공격은 이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격한 데 대해 미군이 이란 방공망과 지휘통제시설, 해안 레이더 기지 등 80곳 이상의 군사 표적을 타격한 뒤 몇 시간 만에 이뤄졌습니다.



이란군은 미국의 공습에 대해 "치명적인 대응"을 하겠다고 경고한 바 있습니다.



이란군은 호르무즈 해협 통항과 관련해서도 "미국의 간섭을 용납하지 않을 것"이라며 상선과 유조선이 이용할 수 있는 유일한 항로는 "이란이 정한 항로"라고 주장했습니다.



미국은 이란의 상선 공격이 양국 간 종전 양해각서를 위반한 것이라며 대이란 공습과 원유 제재 면제 철회를 단행했습니다.



반면, 이란은 미국이 먼저 합의를 깼다고 주장하며 보복을 공언하고 있어 양측의 무력 충돌이 또다시 극단으로 치달을 수 있단 우려가 나오고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)