1분기 ELS 상환액 45% 증가…주가 상승에 조기상환

국내 증권사의 파생결합증권·사채 발행이 투자 심리 회복 등에 힘입어 꾸준히 증가하는 추세입니다.



오늘(8일) 금융감독원에 따르면 올 1분기 중 파생결합증권·사채 발행액은 19조 6천억 원으로 작년 같은 기간보다 3조 8천억 원(24.1%) 증가했습니다.



유형별로 보면 파생결합증권은 작년보다 1조 원(17.5%) 증가한 6조 7천억 원이 발행됐습니다.



주가연계증권(ELS) 발행액이 5조 5천억 원으로 7천억 원(14.6%) 늘어났습니다.



인수자별로는 증권사(52.2%)가 3조 5천억 원으로 가장 많았고, 이어 은행(9천억 원·13.5%), 자산운용(9천억 원·13.4%) 순이었습니다.



증권사 인수 비중이 증가(11.8%포인트(p))하고 은행 인수 비중은 감소(16.3%p)했습니다.



파생결합사채 발행액은 12조 9천억 원으로 2조 8천억 원(27.7%) 증가했습니다.



이중 주가연계파생결합사채(ELB) 발행액이 7조 3천억 원으로 43.1% 증가했습니다.



파생결합증권·사채 상환액은 20조 6천억 원으로 발행액 증가에 따라 작년 동기보다 7조 9천억 원(62.2%) 증가했습니다.



파생결합증권 상환액이 7조 1천억 원으로 2조 5천억 원(54.3%) 증가했습니다.



대표 상품인 ELS는 상환액이 5조 5천억 원으로 44.7% 증가했습니다.



이중 국내외 주가 상승으로 조기상환이 대부분(96.4%)을 차지했습니다.



파생결합사채 상환액은 13조 5천억 원으로 5조 4천억 원(66.7%) 증가했습니다.



ELB 상환액이 78.3% 증가한 8조 2천억 원이었습니다.



1분기 말 파생결합증권·사채의 잔액은 93조 5천억 원으로 1조 6천억 원 감소(1.7%)했습니다.



(사진=연합뉴스)