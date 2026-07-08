아비뇽 페스티벌서 한국어 공연…현지 언론 주목

▲ 제80회 아비뇽 페스티벌 현장

제80회 프랑스 아비뇽 페스티벌 무대에 오른 한국의 공연예술 작품들이 현지 관객과 언론에서 주목받고 있다고 예술경영지원센터가 밝혔습니다.지난 4일 프랑스 아비뇽에서 개막한 제80회 아비뇽 페스티벌은 올해 공식 초청언어로 한국어를 선정했으며, 공식 프로그램에 연극·무용 등 여러 장르의 한국 공연 9개 작품을 초청했습니다.프랑스 일간지 르 몽드는 한국어 특집 프로그램을 '빛과 그림자 속의 한국'이란 제목의 기사로 조명했습니다.AFP 통신 역시 이번 페스티벌의 초청언어로 한국어가 선정됐다는 점과 함께 그동안 유럽 무대에 거의 소개되지 않았던 한국 공연예술을 다루는 기사를 게재했습니다.현재 카르므 회랑, 생조제프 극장 등 페스티벌 주요 공연장에서 이진엽 연출의 '물질', 이경성 연출의 '섬 이야기', 허성임 안무가의 '1도씨', 이인보 연출의 '긴: 연희해체프로젝트 I', 구자하 연출의 '쿠쿠'와 '한국 연극의 역사'가 관객과 만나고 있습니다.아비뇽 페스티벌 공식 파트너 기관인 예술경영지원센터는 "공연마다 현장 예매를 위한 대기 줄이 길게 서 있어 한국 작품에 대한 관객들의 기대감을 엿볼 수 있다"며 "한국 작품을 경험한 관객들은 독특한 정체성과 주제 의식에 긍정적인 반응을 보였다"고 전했습니다.한강 작가의 소설을 바탕으로 한 낭독회 '작별하지 않는다-새'는 15일, 구자하 연출의 연극 '하리보 김치'와 소리꾼 이자람의 판소리 '눈, 눈, 눈'은 각각 11일, 17일 무대에 오릅니다.한국어 특집 프로그램 창작진들은 행사 기간 진행 중인 공개 토크 프로그램인 '사유의 카페'(Cafe des idees)에도 참석해 여러 분야 전문가들과 작품에 대한 이야기도 나눕니다.김장호 예술경영지원센터 대표는 "한국어 특집 프로그램에 쏟아지는 관심은 한국 작품이 가진 예술적 가치를 국제무대에서 인정받고 있다는 점을 보여 준다"며 "앞으로도 체계적인 국제 협력 사업을 추진해 한국 공연예술을 든든하게 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=예술경영지원센터 제공, 연합뉴스)