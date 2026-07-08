[자막뉴스] "너 죽고 나 죽자"에 "제발 살려줘" 절규…살인 현장음 고스란히 녹음된 스마트워치

경기 성남시에서 발생한 교제살인 사건 당시 가해자인 50대 남성이 "너 죽고 나 죽고"라고 말하는 육성이 피해자의 스마트워치 112 신고 녹취에 고스란히 담긴 것으로 확인됐습니다.



피해 여성의 다급한 외침과 살려달라는 절규도 담긴 것으로 나타났습니다.



더불어민주당 윤건영 의원실에서 확보한 112 신고 녹취록에 따르면 사건 당일인 지난 5일 새벽 2시 50분쯤 성남시 중원구 상대원동에서 피해자 A씨의 스마트워치를 통한 긴급 신고가 접수됐습니다.



녹취록에는 A씨로 추정되는 목소리가 "오지 말라고", "하지 말라고, 살려줘" "오지마" 이렇게 외치는 소리와 비명 소리가 담겼습니다.



가해 남성인 50대 B씨 목소리로는 "빨리 이리 와" "니 죽고 나 죽고야"라는 말과 욕설, "안 그럴 것 같았지"라는 취지의 발언이 녹음됐습니다.



약 1분 뒤 현장을 목격한 시민의 112 신고도 이어졌습니다.



신고자는 "누가 사람을 찌른다" "남자가 여자를 찌르고 본인도 자해했다" "죽기 직전이다" "둘 다 쓰러져 있다" 는 취지로 긴박한 상황을 전하는 소리가 담겼습니다.



경찰은 신고 접수 3분 만에 현장에 도착해 A씨를 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다.



범행 직후 자해한 B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았고, 최근 의식을 회복해 치료를 이어가고 있습니다.



A씨와 B씨는 약 4년간 교제했던 사이로, A씨는 지난달 8일 "전 남자친구가 못살게 군다"며 경찰에 신고했습니다.



이후 B씨는 접근금지 대상이 됐고, A씨는 경찰의 스마트워치를 지급받아 최고 등급인 A등급 피해자로 관리됐습니다.



하지만 경찰은 B씨를 최초 위험성 평가에서 '중위험'으로 분류한 뒤 이를 다시 상향하지 않았고, 결국 B씨는 불구속 상태에서 지난 5일 흉기를 미리 준비해 A씨를 살해했습니다.



경찰은 B씨의 회복 상태를 지켜본 뒤 체포영장을 집행하고 계획범행 및 보복 범행 여부 등을 조사할 방침입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)