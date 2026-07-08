[자막뉴스] 아직 명단도 안 나왔는데 97억?…'16강 진출' 미국, 여자 대표팀과 상금 나눈다

2026 FIFA 북중미 월드컵에서 16강 탈락의 고배를 마신 미국 남자 축구대표팀이 천 6백만 달러, 우리 돈으로 240억 원에 달하는 상금을 여자 축구대표팀과 똑같이 나누게 됐습니다.



ESPN 등 외신은 미국 남자 축구대표팀이 '남녀 동일 임금 협약'에 따라 상금을 여자 대표팀과 나눠 받게 됐다고 보도했습니다.



미국 대표팀은 지난 7일 치러진 벨기에와의 16강전에서 1-4로 완패해 8강 진출에 실패했지만, FIFA로부터 16강 진출 상금으로 1천600만 달러의 상금을 확보했습니다.



미국축구협회는 지난 2022년 남녀 대표팀 간 동일한 임금을 받도록 단체협약을 맺었는데, 여자 대표팀이 공개적으로 동일 임금을 요구하면서 미국축구협회와 소송을 벌인 끝에 협약이 맺어진 겁니다.



이 단체협약에 따르면 미국축구협회는 각 월드컵 상금의 20%를 갖고, 나머지 80%는 각자 월드컵 명단에 든 남녀 선수들에게 균등하게 배분됩니다.



따라서 이번 2026 북중미 월드컵 상금은 26명의 남자 대표팀 선수들과 2027 여자 월드컵에 출전할 26명의 여자 대표팀 선수들이 똑같이 나눠 가지게 됩니다.



현재 받은 상금으로 계산해보면 남녀 대표팀에 각각 640만 달러, 우리돈으로 97억 원이 돌아가 선수들은 1인당 약 24만 6천 달러, 3억 7천200만 원을 받게 됩니다.



다만 여자 대표팀이 아직 2027 여자 월드컵 본선 진출을 확정하지 못해 26명의 최종 명단도 결정되지 않은 만큼 여자 대표팀에 지급될 640만 달러는 이자가 붙는 별도 계좌에 예치될 예정입니다.



추후 발생하는 이자도 남녀 대표팀 선수들에게 공평하게 분배될 방침입니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)