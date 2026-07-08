'장윤기 사건' 증거 인멸한 수사팀장 구속 기로…"살해범 비호한 경찰에 책임 물어야"

▲ 장윤기

'광주 여고생 살해범' 장윤기 사건의 수사팀장을 맡아 결박 도구로 사용될 수 있는 핵심 증거인 '케이블 타이'를 범행 차량에서 발견하고도 인멸한 혐의를 받는 현직 경찰 간부가 구속 기로에 섰습니다.증거 인멸 혐의로 그제(6일) 경찰에 긴급체포된 광주 광산경찰서 소속 경감 A 씨는 오늘(8일) 오전 11시 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석했습니다.경찰 호송차에서 내린 A 경감은 법정으로 향하면서 '증거인멸 혐의 인정하느냐', '하고 싶은 말이 있느냐', '피해자에게 하고 싶은 말 있느냐'는 취재진의 질문에 답하지 않았습니다.흰색 마스크와 모자로 얼굴을 가린 A 경감은 호송차에서 내린 직후 몰려드는 취재진을 밀치며 재빠르게 안으로 들어갔습니다.구속 심사를 마친 뒤, '억울하지 않으냐', '하고 싶은 말이 없는 것이냐'는 질문에 마찬가지로 A 경감은 아무런 답을 하지 않고 호송차에 올라탔습니다.A 경감은 '장윤기 살인 사건' 당일인 지난 5월 5일 장윤기가 범행 전후 사용한 SUV를 압수수색 하는 과정에서 케이블 타이를 인멸한 혐의를 받고 있습니다.차량에서 발견된 케이블 타이는 장윤기가 피해자를 납치하거나 성범죄를 저지르기 위해 결박하려는 목적의 도구로 의심할 수 있는 핵심 증거물입니다.당시 상황을 기록한 채증 영상에는 A 경감이 여러 명의 경찰 수사팀원과 대화를 주고받으면서 SUV 조수석 수납공간에 있던 케이블 타이 한 묶음을 발견하고도 실물 확보 없이 방치한 정황이 담겼습니다.사라졌던 케이블 타이는 검찰이 현직 경찰 간부인 장윤기 아버지 장 모 경감의 주거지를 압수수색하면서 발견됐는데, 장 경감이 이를 장윤기의 차량에서 가져간 것으로 조사됐습니다.장윤기 살인 사건의 피해자 고(故) 이채원 양의 유족과 시민단체는 구속 심사가 열리는 시간에 맞춰 광주경찰청 앞에서 경찰의 부실·은폐 수사를 규탄하는 기자회견을 열었습니다.이들은 "경찰은 범죄를 엄단하는 수사관이 아니라 가해자와 한 몸이 되어 사건을 부실하게 처리하며, 조직적으로 은폐한 공범이었다"며 "실체적 진실을 감추려 한 경찰 당국을 규탄하며, 살해범 장윤기를 비호한 경찰에게 사법적 책임을 물어야 한다"고 촉구했습니다.사건을 둘러싸고 제기되는 여러 의혹에 대해 감찰에 나섰던 경찰은 혐의를 입증할 단서들을 발견하자 수사로 전환했고, 사건 수사를 지휘했던 광산경찰서장(경무관)과 당시 형사과장(경정), 수사팀장 소속 팀원 4명 등 6명을 어제(7일) 대기발령 조치했습니다.아울러 경찰은 A 경감에 대해선 직위 해제했습니다.