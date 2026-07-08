[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…사라진 케이블타이…장윤기 아버지 집서 발견

1. 5.18 조롱성 응원 구호로 6개월 출전 정지 처분을 받았죠. 서울 배재고등학교 야구부가 대한야구소프트볼협회에 재심을 신청하기로 했습니다. 앞서 광주제일고 측은 그제(6일) 배재고 학생들의 방문 사과를 받아들인 뒤에 배재고 야구부에 대한 징계를 재고해 달라고 협회에 요청하기도 했습니다. 재심 청구는 수석 코치 명의로 제출됩니다. 교직원들이 작성한 탄원서도 함께 제출될 예정인데요. 재심이 접수되면 대한체육회 스포츠공정위원회가 재심 절차를 진행합니다. 결과가 나오기까지는 통상적으로 두 달 이상 걸릴 것으로 전망되고 있습니다.



2. 광주 여고생 살해범 장윤기 씨의 범행 차량에서 사라져 증거 인멸 논란을 일으켰던 케이블 타이를 검찰이 확보한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 광주지검은 어제 현직 경찰 간부인 장 씨의 아버지 장 모 경감의 주거지를 압수수색하는 과정에서 문제가 됐던 케이블 타이 실물을 확인해서 압수했습니다. 케이블 타이는 장윤기 씨가 피해 여고생을 납치해서 결박하기 위해 쓰려던 범행 도구로 의심되는 핵심 증거물입니다. 앞서 이 사건을 수사하던 광주 광산경찰서 수사팀은 지난 5월 5일 장 씨의 차량을 긴급 수색하는 과정에서 이 케이블 타이를 확인하고도 확보하지 않았던 것으로 알려지고 있습니다.



3. 호르무즈 해협에서 상선 3척이 잇따라 공격을 받았습니다. 그 이후에 미국이 이란에 대한 공습을 재개하고 원유 제재 완화 조치를 철회했습니다. 이란 혁명수비대도 미국의 공습 직후 미군 기지가 있는 바레인과 쿠웨이트를 타격하면서 즉각적인 보복에 나섰습니다.



4. 정체 전선의 영향으로 중부 지역 대부분 지역에 비가 내리고 있습니다. 충청과 경기 남부 지역에는 호우특보가 내려졌습니다. 내일까지 수도권과 강원 내륙 경북 북부 지역에는 많게는 150mm, 충청과 전북, 전남 북서부 지역에는 200mm 이상의 많은 비가 예상됩니다. 피해 없도록 주의를 기울이셔야겠습니다.