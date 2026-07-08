삼성전자 호실적 가운데 엇갈린 전망…해외 IB "메모리 호조"

▲ 삼성전자, AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산

삼성전자가 역대 최대 2분기 실적을 공개했지만 증권가에서는 목표가의 상향과 하향이 혼재하며 전망이 엇갈리고 있습니다.8일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 삼성전자의 2분기 잠정 영업이익은 전년 대비 1,810% 증가한 89조 4천억 원, 매출액은 129% 증가한 171조 원을 기록했습니다.이는 시장 전망치를 6.2% 웃돈 성적으로 특히 2분기에 반영된 약 17조~20조 원의 상반기 성과급 충당금을 감안하면, 사실상 107조~110조 원 수준의 '어닝 서프라이즈'라는 분석이 나옵니다.역대급 호실적에도 불구하고 실적 발표 이후 보고서를 낸 18개 증권사의 목표주가 방향성은 나뉘었습니다.지난 1분기 직후 줄줄이 목표가를 올렸던 것과는 다른 흐름입니다.KB증권은 목표가를 55만 원에서 60만 원으로 상향했고 IBK투자증권은 46만 원으로 올려 AI 메모리 수요 확대로 인한 공급 부족과 저평가 국면을 그 근거로 했습니다.반면 키움증권은 메모리 가격 상승에 따른 수요 둔화와 중국과의 경쟁 심화로 하반기 주당순이익 성장률이 둔화할 것이라며 목표가를 기존 43만 원에서 39만 원으로 낮췄습니다.이밖에 15개 증권사는 목표가를 유지했으나, NH투자증권과 현대차증권처럼 삼성전자의 연간 영업이익 전망치를 상향 조정한 곳이 많았습니다.해외 투자은행 사이의 시각도 갈렸는데 노무라증권은 긍정적 평가와 함께 67만 원을 유지한 반면, 모건스탠리는 반도체 상승 모멘텀의 둔화를 지적했습니다.한편, 18개 증권사 모두 메모리 업황 호조를 근거로 삼성전자에 대한 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)