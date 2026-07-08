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싱글맘 죽음 내몬 악질 사채업자…항소심서 징역 8년 구형

작성 2026.07.08 13:35 조회수
싱글맘 죽음 내몬 악질 사채업자…항소심서 징역 8년 구형
고금리 대출과 협박성 추심으로 30대 싱글맘을 죽음으로 내몰아 1심에서 징역 4년을 선고받은 사채업자에게 검찰이 항소심에서 징역 8년을 구형했습니다.

오늘(8일) 오전 서울북부지법 형사항소3부(부장판사 허명산) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 대부업법·채권추심법 위반 등 혐의를 받는 김모(34) 씨에게 징역 8년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.

아울러 777만 7천776원 추징도 함께 요청했습니다.

김 씨와 검찰 측은 법리오해와 양형부당 등을 이유로 쌍방 항소했습니다.

이날 검찰은 기존 공소장에서 누락된 범죄 수익 금액을 추가해 공소장을 변경했습니다.

김 씨 측이 피해자 5명과 추가로 합의한 데 따른 처벌불원서도 제출됐습니다.

김 씨는 최후진술에서 "2024년 태어난 아들을 보며 부모의 삶이 얼마나 무거운지 알게 됐고, 피해자들이 얼마나 힘들었을지 아버지가 돼서야 느끼게 됐다"며 "이 감정을 가슴 깊이 새겨 반성하겠다"며 새로운 삶을 살 수 있게 기회를 달라고 호소했습니다.

김 씨는 2024년 7월에서 11월 사이 대부업 등록을 하지 않고 6명에게 총 1천760만 원을 고이율로 빌려준 뒤 이들의 가족과 지인에게 협박성 메시지를 보낸 혐의를 받습니다.

연 이자율은 법정이자율(원금의 20％)의 100배를 훌쩍 뛰어넘는 2천409∼5천214％에 달했습니다.

피해자 중 한 명인 30대 싱글맘 A 씨는 악성 불법 추심에 시달린 끝에 2024년 9월 유서를 남기고 숨져 사회적 파장을 불렀습니다.

항소심 선고는 오는 8월 14일 오전 10시 10분 열립니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
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