기획처 "교육교부금 내국세 연동 손봐야"…교육부 "일방적 경제논리"

▲ 교육교부금 개편 대국민 공개토론회

기획예산처와 교육부가 지방교육재정교부금의 내국세 연동제를 둘러싸고 분명한 입장 차이를 드러냈습니다.두 부처는 오늘(8일) 오전 미래세대를 위한 교육교부금 개편을 주제로 대국민 공개토론회를 개최했습니다.이번 토론회는 이재명 대통령의 제안으로 마련된 이례적인 부처 간 토론 자리입니다.박홍근 기획예산처 장관은 학령인구 감소와 인공지능 교육 내실화, 영유아부터 고등 및 평생교육까지의 종합적이고 균형적인 투자 필요성을 강조했습니다.박 장관은 연도별 교부금이 급등락하며 재정 안정성을 해치는 사례가 많았다며, 내국세의 20.79%를 자동으로 배분하는 현 제도가 지속 가능한지 검토할 시점이라고 밝혔습니다.반면 최교진 교육부 장관은 합리적인 재정 구조 개편 필요성에는 동의하면서도 내국세 연동제 개편에는 깊은 우려를 나타냈습니다.최 장관은 아이들이 줄었으니 예산도 줄여야 한다는 식의 일방적인 경제 논리가 수치상의 효율성을 중심으로 진행되는 것은 매우 우려스럽다고 지적했습니다.교육교부금은 각 시도교육청 수입의 70%가량을 차지하며 초·중·고교 및 일부 유치원 재정에 쓰이고 있습니다.올해 교육교부금은 반도체 호황에 따른 초과 세수로 80조 원을 넘을 것으로 예상됩니다.(사진=교육부 유튜브 캡처, 연합뉴스)