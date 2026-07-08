슈퍼스타 오타니, 1회 선두 타자 홈런… MLB 통산 300홈런 달성

▲ 오타니, MLB 통산 300홈런 순간

미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 통산 300번째 홈런을 쳤습니다.오타니는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에 1번 지명 타자로 출전해 1회 첫 타석에서 가운데 담을 총알처럼 넘어가는 선두 타자 홈런을 터뜨렸습니다.시즌 20번째 아치를 그린 오타니는 빅리그 통산 홈런 300개를 채웠습니다.오타니는 메이저리그에서 300홈런을 친 170번째 선수이며 일본 선수로는 최초로 이정표를 세웠습니다.일본프로야구 닛폰햄 파이터스에서 5년간 홈런 48개를 날린 오타니는 2018년 미국으로 무대를 옮겨 미일 프로통산 홈런을 348개로 늘렸습니다.오타니는 로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2023년에 홈런 44개를 쳐 아메리칸리그 홈런 1위, 이듬해 다저스로 이적해 54개를 쏘아 올려 내셔널리그 홈런 1위를 각각 차지했습니다.지난해에는 자신의 한 시즌 최다인 55방의 대포를 쐈습니다.투수와 타격을 겸업하는 오타니는 300홈런 이상을 친 선수 중 최다 탈삼진(8일 현재 765개)을 기록한 투수이기도 합니다.(사진=AP,연합뉴스)