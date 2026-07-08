슈퍼스타 오타니, 1회 선두 타자 홈런… MLB 통산 300홈런 달성

▲ 오타니, MLB 통산 300홈런 순간
미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 통산 300번째 홈런을 쳤습니다.
오타니는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에 1번 지명 타자로 출전해 1회 첫 타석에서 가운데 담을 총알처럼 넘어가는 선두 타자 홈런을 터뜨렸습니다.
시즌 20번째 아치를 그린 오타니는 빅리그 통산 홈런 300개를 채웠습니다.
오타니는 메이저리그에서 300홈런을 친 170번째 선수이며 일본 선수로는 최초로 이정표를 세웠습니다.
일본프로야구 닛폰햄 파이터스에서 5년간 홈런 48개를 날린 오타니는 2018년 미국으로 무대를 옮겨 미일 프로통산 홈런을 348개로 늘렸습니다.
오타니는 로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2023년에 홈런 44개를 쳐 아메리칸리그 홈런 1위, 이듬해 다저스로 이적해 54개를 쏘아 올려 내셔널리그 홈런 1위를 각각 차지했습니다.
지난해에는 자신의 한 시즌 최다인 55방의 대포를 쐈습니다.
투수와 타격을 겸업하는 오타니는 300홈런 이상을 친 선수 중 최다 탈삼진(8일 현재 765개)을 기록한 투수이기도 합니다.
(사진=AP,연합뉴스)
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