이 대통령 최측근 김용, 최고위원 출마 선언…"민주당 선명한 혁신 이끌겠다"

▲ 김용 전 민주연구원 부원장이 8일 국회 소통관에서 더불어민주당 최고위원 출마를 선언하고 있다.

이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장이 "낡은 여의도 문법을 깨고 더불어민주당의 선명한 혁신을 이끌겠다"며 8·17 전당대회 최고위원 출마를 선언했습니다.김 부원장은 오늘(8일) 국회에서 기자회견을 열고 "갈등의 에너지를 통합과 긍정의 힘으로 바꾸고, 민주당이 나아가야 할 불가역적 대전환의 미래 방향을 제시해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.김 부원장은 "집권 여당인 우리 민주당은 격변하는 대한민국의 발전을 견인해야 할 골든타임에 그 역할에 한계를 보이고 있다"며 "이재명 정부의 눈부신 혁신 속도를 당의 입법 지원이 제때 뒷받침하지 못해 당원들과 국민들의 답답함이 커지고 있다. 이제는 달라져야 한다"고 강조했습니다.이어 "이재명 정부의 성공을 민주당의 흔들리지 않는 최우선 기준으로 세우겠다"며 "당과 정부를 잇는 가장 강력하고 효율적인 엔진이 되겠다"고 약속했습니다.비례대표 국회의원 당원 직선제, 국회의원 공천 당원 평가 반영, 동일 지역구 3선 초과 출마 제한, 당무감사원 신설 등을 공약으로 내걸었습니다.그러면서 "저 평당원 김용이 당과 정부, 그리고 당원을 잇는 가장 튼튼하고 따뜻한 다리가 되겠다"며 "이재명 정부의 성공을 지상과제로 처음부터 끝까지 당원 여러분 모두의 사람이 되겠다"고 덧붙였습니다.김 부원장은 회견 후 기자들과 만나 자신의 사법 리스크에 대한 질문에 "작년 국정감사와 조작기소 국정조사 등에서 나온 사실들이 모든 것을 입증하듯이 제 공소장은 처음부터 끝까지 거짓이었다"라며 "당당하게 당원들을 믿고 나아가겠다"고 전했습니다.한편 김 부원장에 앞서 당내에서는 현재까지 김영호(3선)·박선원·이건태(이상 초선) 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 정책위 부의장 등도 최고위원직에 출사표를 냈습니다.(사진=연합뉴스)