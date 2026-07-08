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[날씨] 전국에 강한 비…내일까지 중부·호남 '폭우'

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작성 2026.07.08 12:48 조회수
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오늘(8일) 전국에 강하고 많은 비가 예상됩니다.

현재는 일부 중부와 호남 지역을 중심으로 비가 내리고 있고요.

여주시에는 시간당 50mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.

따라서 일부 경기와 강원 남부, 충청과 전북 북부 지역에는 호우주의보가 내려졌고요.

앞으로 그 밖의 중부와 경북 북부, 호남 지역까지 특보가 확대되겠습니다.

비는 내일까지 이어질 텐데요.

특히 중부와 그리고 호남 지역을 중심으로 많게는 150~200mm 이상의 폭우가 집중되겠습니다.

저녁부터 내일 오전 사이에는 시간당 20~50mm 이상의 강한 비가 내릴 것으로 보여 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.

동쪽 지역을 중심으로는 폭염 특보가 발효 중이고요.

오늘 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감 온도 35도 가까이 오르겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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