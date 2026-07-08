내일까지 중부·호남 150∼200mm 이상 폭우

<앵커>



오늘(8일) 정체전선의 영향으로 전국에 비가 내립니다. 특히 중부와 호남 지역에 150~200mm 이상의 폭우가 내린다고 하는데요. 자세한 날씨를 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



서에서 북으로 뻗은 비구름대의 영향으로 현재 중부와 호남 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



일부 충남 지역에는 시간당 40mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있고요.



따라서 충청과 경기 남부 지역을 중심으로는 호우특보가 내려졌습니다.



앞으로 그 밖의 중부와 경부, 그리고 호남 지역으로 특보는 더욱 확대되겠습니다.



어제부터 현재까지 내린 비의 양을 한번 살펴보겠습니다.



금산 지역에는 100mm에 가까운 폭우가 쏟아졌고요.



주로 중부와 전북 지역에 비가 집중됐습니다.



내일까지 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 한번 살펴보시면 수도권과 강원 내륙, 산지와 경북 북부 지역에 많게는 150mm 이상, 충청과 전북, 전남 북서부 지역에 200mm 이상의 많은 비가 내리겠고요.



그 밖의 지역 적게는 5에서 많게는 100mm의 비가 예상됩니다.



특히 이번 비는 오늘 저녁부터 내일 오전 사이 시간당 20~50mm 이상으로 강하게 쏟아질 것으로 보여 피해 없도록 주의하셔야겠고요.



북한 지역에도 비가 많이 내리면서 경기 북부와 강원 북부 인근 강에는 하천에 물이 높아지고, 또 유속이 빨라지는 곳도 있어 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



동쪽 지역을 중심으로 폭염 특보가 내려졌습니다.



오늘 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감온도 35도까지 오르겠습니다.



금요일에는 수도권과 영서 지역에만 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)