경기도의회 의장에 민주 남종섭 선출…부의장 2명도 민주

▲ 남종섭 신임 경기도의회 의장

지난 7일 제12대 경기도의회 전반기 의장에 더불어민주당 남종섭(용인3) 의원이 선출됐습니다.경기도의회는 같은 날 제392회 임시회 제1차 본회의를 열어 재적의원 167명 전원이 참석한 가운데 무기명투표로 의장 선거를 진행했습니다.선거 결과 단독으로 출마한 남 의원이 찬성 165표, 반대 2표로 의장에 당선됐습니다.남 신임 의장은 "전국 최대 광역의회를 책임지는 엄중한 자리에 서게 되어 무한한 영광과 동시에 무거운 책임감을 느낀다"며 "지방의회의 독립성과 책임성을 높일 지방의회법 제정을 반드시 관철하고 의회 조직과 운영 등 모든 시스템의 중심을 의원들의 의정활동을 뒷받침하는 데 두겠다"고 포부를 밝혔습니다.그는 전체 167석 중 민주당 144석, 국민의힘 22석, 조국혁신당 1석 등 이번 도의회가 역대급 '여대야소'로 구성된 것을 의식한 듯 "다수당은 더 큰 책임으로 포용하고 소수당의 목소리는 충분히 존중받는 문화를 만들어야 하며 저는 어느 한 정당의 의장이 아니라 의원 모두의 의장이 되겠다"고 강조했습니다.의장 선거에 이어 진행된 부의장 선거에서도 민주당이 2석 모두를 차지했습니다.제1부의장은 찬성 165표, 반대 2표로 고은정(고양10) 의원이 뽑혔습니다.제2부의장 선거에서는 민주당 김미숙(군포3) 의원과 국민의힘 금종례(비례) 의원이 후보로 나선 가운데 김 의원이 142표를 얻어 24표를 얻은 금 의원을 꺾었습니다.기권은 1표가 나왔습니다.앞서 경기도의회 민주당과 국민의힘은 부의장 2석의 배분문제로 갈등을 빚어왔습니다.민주당은 전체 의석의 약 90%를 차지한 만큼 의장은 물론 부의장 2석도 가져가겠다는 입장인 데 반해 국민의힘은 관례에 따라 부의장 1석을 요구해왔습니다.국민의힘 의원은 이날 임시회 시작 전에도 "제2부의장은 야당 몫으로", "민주당은 협치하라" 등의 현수막과 피켓을 들고 입장문을 발표했습니다.이들은 "제2부의장을 야당이 맡는 것은 국회를 비롯한 우리 정치의 오랜 관례로 이는 민주주의를 지키기 위한 최소한의 원칙이자 민생 의회를 구현하기 위한 정당 간 신뢰"라며 "민주당은 오늘 개원식을 기점으로 교섭단체인 국민의힘을 의회 운영의 동반자로 인정하라"고 요구했습니다.경기도의회는 오는 14일 상임위원회별 위원 선임 및 위원장 선출을, 3차 본회의 날인 22일에는 특별위원회 위원 선임 및 위원장 선출(호선)을 할 예정입니다.이날 임시회 이후에는 추미애 경기도지사와 인민석 경기도교육감 등이 참석한 가운데 제12대 도의회 개원식이 진행됐습니다.추 지사는 "민선 9기 경기도는 7조원이 넘는 채무를 안고 시작했고 이 순간에도 막대한 이자가 쌓여가며 채무 증가 속도도 매우 빠르다"며 "도의회와 도정이 도민의 삶이라는 같은 목표를 바라보며 지혜를 모을 때 어려운 재정 여건에도 불구하고 경기도의 새로운 도약을 위한 전환점으로 만들어 낼 수 있으리라 확신한다"고 축사했습니다.안 교육감은 "교육은 세상을 바꾸는 강력한 힘으로 경기교육 대전환을 위한 소중한 고견과 애정 어린 제언을 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)