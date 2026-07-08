뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'스벅 응원 파문' 배재고, 6개월 출전정지 재심 신청하기로

박세용 기자
작성 2026.07.08 11:09 조회수
'스벅 응원 파문' 배재고, 6개월 출전정지 재심 신청하기로
▲ 배재고 

광주일고와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 재심을 신청하기로 했습니다.

서울시교육청은 배재고 야구부가 논의 끝에 대한야구소프트볼협회에 재심 신청을 하기로 결정했다고 밝혔습니다.

배재고는 재심 신청서와 함께 교직원들의 탄원서도 함께 제출할 예정입니다.

재심 신청 후 재심의까지는 최소 2개월이 걸립니다.

배재고 야구부의 일부 학생 선수는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기에서 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크 데이"라는 구호를 외쳐 파문을 일으켰습니다.

대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회의 남은 경기 몰수패를 의결했습니다.

이에 따라 배재고는 다음 달 개최되는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회를 비롯해 올해 남은 모든 대회에 참가할 수 없게 됐습니다.

앞서 배재고의 방문 사과를 받고 화해한 광주일고는 야구협회 측에 배재고에 대한 선처를 호소하기도 했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지