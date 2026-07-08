경기도민 현장 조사 1위 정책은 '내 집 걱정 없는 경기'

▲ 현장 여론조사 모습

경기도는 지난 7일 수원KT위즈파크에서 진행한 현장 참여형 정책 선호 조사에서 '내 집 걱정 없는 경기'가 가장 많은 선택을 받았다고 밝혔습니다.이번 조사는 지난 3~5일 수원KT위즈파크에서 열린 경기도-KT위즈브랜드 협업 행사에서 현장 참여형 조사로 진행됐으며 1천200여 명이 참여했습니다.조사 결과 제시된 정책 항목 가운데 '내 집 걱정 없는 경기'가 520표(41.6%)로 1위를 차지했습니다.이어 '출퇴근이 편한 경기' 280표(22.4%), '일자리가 늘어나는 경기' 240표(19.2%), '돌봄 걱정 없는 경기' 140표(11.2%), '균형 발전하는 경기' 70표(5.6%) 순이었습니다.이경훈 경기도 도민소통담당관은 "이번 조사는 추미애 경기도지사가 취임식에서 강조한 도민의 목소리를 폭넓게 듣고 정책에 반영하겠다는 민선 9기의 소통 철학을 담고 있다"며 "온라인과 현장을 포함한 다양한 경로의 의견 수렴을 통해 도민의 목소리가 도정에 충실히 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)