장윤기 차량서 사라진 케이블타이, 아버지 집에서 발견

▲ 장윤기 SUV에 발견된 케이블타이

'여고생 살해범' 장윤기의 차량(SUV)에서 사라진 '결박 도구' 케이블타이가 현직 경찰관인 장윤기 아버지의 집에서 발견됐습니다.오늘(8일) 전날 장윤기 아버지의 집을 압수 수색 한 검찰은 경찰 초기 수사 단계에서 사라진 케이블타이의 실물을 확보했습니다.장윤기 아버지는 지난 5월 사건 발생 이튿날 경찰로부터 SUV를 인수한 뒤 조수석 수납공간에 있던 케이블타이를 집으로 가져간 것으로 조사됐습니다.케이블타이를 없애지 않고 챙겨둔 이유에 대해 "별생각이 없었다. 이게 무슨 중요한 것인지도 몰랐다"고 말한 것으로 전해졌습니다.그는 아들 자취방에 있던 '리얼돌'을 폐기하고, 경찰 압수수색에서 빠졌던 과거 휴대전화를 불태우기도 했습니다.또 장윤기 아버지는 SUV을 넘겨받은 뒤 차체에 묻은 피해자 혈흔도 한동안 방치한 채 보름가량 운행한 것으로 알려졌습니다.검찰은 전날 SUV도 함께 압수해 정밀 감식을 의뢰했습니다.지난 5월 장윤기를 송치받은 검찰은 보완수사 과정에서 현직 경찰관인 아버지와 수사팀 간 유착 정황을 의심하고 내사(입건 전 조사)를 거쳐 이달 3일 관련 경찰관 다수를 공무상비밀누설 등 혐의로 입건했습니다.사건을 담당했던 광주 광산경찰서와 경찰관 주거지 등을 전날 압수수색한 검찰은 증거물 분석에 주력하고 있습니다.(사진=연합뉴스)